Суперкар Mercedes-AMG GT против гоночного дрона: кто кого?

В гонке участвовал родстер, оснащенный восьмицилиндровым битурбо двигателем 4.0 мощностью 476 лошадиных сил. С нуля до ста километров в час суперкар может ускоряться за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 302 километра в час.
Гоночный квадрокоптер набирает «сотню» за одну секунду. Максимальная скорость – 180 километров в час.
Победителя в гонке определяли в ходе дрэга на 100, 200 и 300 метров.
Ранее о разработке собственного гоночного дрона заявила компания BMW, а Land Rover и Nissan включили квадрокоптеры в комплектации своих автомобилей.