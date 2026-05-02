Опубликовано 02 мая 2026, 13:11
Дубайское тюнинг-ателье построило Mercedes-Benz G63 с огромной решеткой радиатора

Россиянин превратил Mercedes-Benz G63 в монстра с гигантской решеткой радиатора. Шокирующая модификация под названием M Monogram G 3.0 Iconic стоит $ 700 тыс. (52,4 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает Carscoops.
© MetaGarage, Gooding & Co
Алексей Морозов
Основатель тюнинг-ателье MetaGarage, россиянин Алексей Гашков, рассказал, что G 3.0 Iconic вдохновлён уникальным универсалом 1950-х годов, который был построен ателье Binz на базе Mercedes 300 C для богатого американского клиента. Также нельзя не заметить сходство с концептом Vision Iconic, который Mercedes показал в 2025 году.

Помимо гигантской решётки, тюнингованный G-класс получил звёздообразные дневные ходовые огни (как на новейших легковых Mercedes), футуристичный нижний бампер и индустриальные боковые юбки.

Хромированные полосы обрамляют нижнюю часть переднего и заднего бамперов. Особое внимание привлекают шильдики M Monogram, чьё сходство с логотипом Maybach может вызвать удивление в Штутгарте.

В соцсетях ателье представлено два варианта исполнения: полностью чёрный автомобиль с огромной хромированной решёткой и двухцветный (чёрно-белый) с чёрной решёткой, который выглядит ещё более эффектно.

MetaGarage готово построить 50 экземпляров такой модели. При этом конечная сумма за каждый экземпляр может измениться в сторону увеличения.

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
