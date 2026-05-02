Дубайское тюнинг-ателье построило Mercedes-Benz G63 с огромной решеткой радиатора

Основатель тюнинг-ателье MetaGarage, россиянин Алексей Гашков, рассказал, что G 3.0 Iconic вдохновлён уникальным универсалом 1950-х годов, который был построен ателье Binz на базе Mercedes 300 C для богатого американского клиента. Также нельзя не заметить сходство с концептом Vision Iconic, который Mercedes показал в 2025 году.

Помимо гигантской решётки, тюнингованный G-класс получил звёздообразные дневные ходовые огни (как на новейших легковых Mercedes), футуристичный нижний бампер и индустриальные боковые юбки.

Хромированные полосы обрамляют нижнюю часть переднего и заднего бамперов. Особое внимание привлекают шильдики M Monogram, чьё сходство с логотипом Maybach может вызвать удивление в Штутгарте.