Опубликовано 01 мая 2026, 08:041 мин.
Ленобласть заказала мощный суперэвакуатор на шасси КамАЗ
Экомилиция Ленобласти получила самый грузоподъёмный эвакуатор в России. Спецтехника, созданая компанией «Кузовостроитель», спроектирована на четырёхосном шасси КамАЗ-65951, сообщает пресс-служба КамАЗа.
© КамАЗ
В компании уточняют, что машина оснащена дизельным двигателем КамАЗ Р6 мощностью 483 л.с. и 16-ступенчатой механической коробкой передач. Новинка способна буксировать грузы массой до 60 т.
Колёсная формула 8×4 обеспечивает высокую проходимость. Грузоподъёмность основной стрелы составляет 50 т, гидравлического подхвата – 30 т, подхвата на максимальном вылете – 10 т.
Удлинённое шасси загрузили балластом массой 7,5 тонн. Это позволило сместить центр тяжести вперёд, повысить устойчивость машины и обеспечить безопасную работу при эвакуации тяжёлой техники.
Источник:КамАЗ
Автор:Алексей Кованов