Renault готовит Duster с инновационной системой полного привода

Инсайдеры считают, что новая трансмиссия дебютирует на более дорогом кроссовере Dacia Bigster, а Duster e-4WD доберётся до европейских дилеров через год — к весне 2026 года. Концептуально новый «бюджетник» наверняка будет близок к кроссоверам Renault с системой E-Tech 4x4, но мощность гибридной системы точно окажется меньше, а подзарядки от розетки может не быть.