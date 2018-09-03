Началось производство первого электрического кроссовера Audi

Первый «батарейный» Audi оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача может кратковременно повышаться до 408 сил. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут (при использовании станций скоростной зарядки).

Особенностью Audi e-tron стала особая система рекуперации энергии, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода. При этом уровень рекуперации можно выбирать с помощью подрулевых переключателей: в наименее интенсивном тормозной момент при движении накатом отсутствует, в максимальном — электрокар начинает интенсивно замедляться при сбросе газа.