В Сети появились изображения модификации Gran Coupe

Пульс

Вот так будет выглядеть четырехдверная «восьмерка» BMW

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20 июня 2018

В Сети появились изображения четырехдверной модификации BMW восьмой серии нового поколения – Gran Coupe. Изображения, найденные в бразильском патентном ведомстве, опубликовало издание Motor1.

[Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8](https://motor.ru/testdrives/bmwmegatrip.htm)

Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8

Прототип четырехдверной «восьмерки» BMW дебютировал весной этого года на моторшоу в Женеве, однако никаких подробностей об этом автомобиле тогда не было. Вероятно, серийный вариант будет предлагаться с теми же силовыми установками, что и купе восьмой серии, которое показали в середине июня.

Двухдверка, длина которой достигает 4,8 метра, построена на модульной платформе и предлагается с новой твин-турбо бензиновой «восьмеркой» объемом 4,4 литра, выдающей 530 лошадиных сил. Также для модели доступен 320-сильный шестицилиндровый дизель 3.0.

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С бензиновым мотором купе восьмой серии может ускоряться с нуля до «сотни» за 3,7 секунды, а с дизельным – за 4,9 секунды.

Помимо купе и четырехдверного варианта, в линейке восьмой серии BMW появится кабриолет, изображения которого тоже опубликованы патентным ведомством, и «заряженная» модификация M8 с двигателем мощностью свыше 600 сил.

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Фото INPI - Brazilian National Institute of Industrial Property
Теги:
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