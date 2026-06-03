Эксперт назвал главные проблемы автомобиля из-за неверной регулировки колес

Так, при отклонении углов от нормы возрастает сопротивление движению, а также меняется соотношение между углами поворота управляемых колёс. Это напрямую ухудшает управляемость автомобиля, что в конечном счёте снижает безопасность на дороге.

Кроме того, неправильный «сход-развал» вызывает повышенный износ шин и перерасход топлива, поскольку двигатель начинает работать с перегрузкой, отметил эксперт.

Водитель может не чувствовать разницы сразу, однако регулярные переплаты на заправках станут заметным сигналом проблемы. Чтобы избежать негативных последствий, Сергей Плетнев рекомендует проводить профилактическую диагностику автомобиля в сервисном центре минимум дважды в год — весной и осенью. В ходе такого осмотра специалисты обязательно проверяют углы установки колёс.

Своевременное выявление отклонений и последующая регулировка помогут предотвратить серьёзный износ деталей и сохранить топливную экономичность, резюмировал эксперт.

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