Эксперты уточнили, можно ли повысить экономичность двигателя с помощью магнита

Подобные исследования действительно ведутся, отметил Колодочкин. Так, отдельные разработчики заявляют об успехах: например, сообщается о возможности снизить расход дизельного топлива на 5% при пропускании горючего через магнитное поле с индукцией 0,4 Тл (Тесла).

Однако официальная наука относится к таким заявлениям скептически. Специалисты «За рулём» десятилетиями тестировали различные устройства для омагничивания топлива совместно с ведущими научными институтами Москвы и Санкт-Петербурга.

Итоги этих проверок неутешительны — почти во всех случаях теория шарлатанов разбивалась о практику. На сегодняшний день, по информации эксперта, сведения о реальном промышленном или массовом применении подобных технологий отсутствуют.

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