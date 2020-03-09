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16:00

Электромобили пока слишком дороги для Bentley

Люксовая марка не будет торопиться с выходом электрокара

Александр Пономарев
У Bentley есть амбициозный план по электрификации модельного ряда к 2023 году, однако это не означает, что британцы уже готовы выпустить первый электромобиль.

В интервью изданию Top Gear глава Bentley Адриан Холлмарк подтвердил, что первый электромобиль от британской люксовой марки дебютирует не ранее середины 2020-х годов когда аккумуляторные батареи, предположительно, эволюционируют из литий-ионных в твердотельные, что позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв при этом в ёмкости. До тех пор электрического Bentley ждать не стоит в лучшем случае до 2025 года. «Стоимость аккумуляторов сегодня в шесть раз превышает стоимость двигателя внутреннего сгорания, а стоимость мотора составляет 20 процентов от стоимости всего автомобиля», отметил Холлмарк.

«Всё это приводит к тому, что перевод модели на электротягу удваивает её стоимость, потому что батареи пока слишком дороги. Надеюсь, что к 2025 или 2026 году мы всё же сможем выпустить электрический Bentley с правильной колесной базой, нужным количеством пассажиров, правильного размера и формы», утверждает топ-менеджер. Холлмарк также намекнул, что первый британский люксовый электрокар может выйти из ворот придворного ателье Mulliner как эксклюзивная модель, выпущенная крайне ограниченным тиражом. А серийные электромобили пока остаются для Bentley слишком дорогими.