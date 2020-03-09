Электромобили пока слишком дороги для Bentley

В интервью изданию Top Gear глава Bentley Адриан Холлмарк подтвердил, что первый электромобиль от британской люксовой марки дебютирует не ранее середины 2020-х годов — когда аккумуляторные батареи, предположительно, эволюционируют из литий-ионных в твердотельные, что позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв при этом в ёмкости. До тех пор электрического Bentley ждать не стоит — в лучшем случае до 2025 года. «Стоимость аккумуляторов сегодня в шесть раз превышает стоимость двигателя внутреннего сгорания, а стоимость мотора составляет 20 процентов от стоимости всего автомобиля», — отметил Холлмарк.