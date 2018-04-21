Компания BMW показала сдвоенные «ноздри» электрокроссовера

Компания BMW опубликовала тизер нового автомобиля, мировая премьера которого состоится на следующей неделе в рамках Пекинского автосалона. В ролике показана решетка радиатора с «ноздрями», впервые в модельной линейке марки сделанными единым элементом.

Длительный тест BMW X3: часть первая и вторая

Подробностей о новинке нет, однако не исключено, что производитель привезет в Пекин электрический кроссовер под названием iX3. Ранее тестовый прототип автомобиля неоднократно можно было заметить на шпионских фотографиях, однако тогда предполагалось, что все отличия в дизайне экомобиля от обычного X3 с ДВС будут заключаться лишь в отсутствующих выхлопных трубах, а также в лючке на левом переднем крыле, за которым скрыт разъем для подзарядки.

Предполагается, что запас хода BMW iX3 составит около 400 километров. В серию машину запустят к 2020 году.

Сейчас линейка i-моделей состоит из двух машин: электрического сити-кара i3 и гибридного спорткара i8. Первый из них может проезжать до 330 километров (в версии с ДВС, используемым исключительно для зарядки батарей), а второй способен набирать «сотню» за 4,4 секунды.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?