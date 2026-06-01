Опубликовано 01 июня 2026, 12:58
В МВД опровергли слухи о массовых проверках пожилых водителей
В МВД опровергли массовые проверки пожилых водителей. Министерство внутренних дел России опровергло информацию, распространившуюся в ряде СМИ и интернет-ресурсов, о якобы массовых проверках пожилых водителей сотрудниками Госавтоинспекции, которые должны были начаться с 1 июня. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк.
© нейросеть
«Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», — отметила она.
Контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения осуществляется в рамках приказа МВД России от 2 мая 2023 года № 264, напомнила официальный представитель ведомства.
Источник:Telegram-канал Ирины Волк
Автор:Арина Лысенко
