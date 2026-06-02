Китайцы начали штамповать новые кузова для классических автомобилей

Предприятие, расположенное в городе Баоин, использует CNC-станки для изготовления штампов, которые затем вручную доводятся мастерами. С их помощью штампуют детали для Toyota AE86, Ford Bronco, Datsun 240Z, Toyota Land Cruiser, Ford Mustang 1967 года.

Один из кузовов Ford Bronco, сделанных в Китае, уже попал в США в составе рестомода (современной переделки классики), который был продан за $400 тыс.

В ближайших планах компании — запустить производство кузовов для Porsche 911 (964 поколения) и легендарного Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing» с его знаменитыми «крыльями чайки».

