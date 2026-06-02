Россиянам рассказали, чем опасно многочасовое нахождение за рулем

Одна из ключевых проблем, которую назвал доктор, — нарушение кровообращения в области малого таза. Из-за венозного застоя и ухудшения кровотока повышается вероятность развития простатита, возникает хронический тазовый болевой синдром, а также могут обостриться уже имеющиеся заболевания предстательной железы.

Ещё один негативный фактор, о котором рассказал уролог, — перегрев мошонки. К нему приводит частое включение подогрева сидений, а также ношение слишком тёплой или тесной одежды. Для нормального процесса созревания сперматозоидов необходима температура ниже общей температуры тела, поэтому регулярный перегрев способен ухудшить качество спермы.

Длительное нахождение за рулём нередко становится причиной проблем с мочеиспусканием, отметил Рябов. Многие водители терпят и сдерживают позывы к опорожнению мочевого пузыря, что создаёт избыточную нагрузку на всю мочевыводящую систему и увеличивает риск воспалительных заболеваний.

Кроме того, при долгой езде ноги остаются согнутыми и практически неподвижными. Кровь начинает застаиваться, вены расширяются. Если у человека есть генетическая предрасположенность к варикозному расширению вен, то ежедневные многочасовые поездки быстро превратят лёгкую склонность в полноценную болезнь с отёками и болями.

Доктор также добавил, что в неподвижном положении калории практически не сжигаются, а откладываются про запас в виде жировых отложений. Итогом становится ожирение, которое тянет за собой целый ряд других серьёзных заболеваний.

