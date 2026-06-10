Электромобиль Olinia Uno: гений мексиканского прагматизма или издевательство над водителями?

Но есть нюансы. Запас хода — всего 100 км, а максимальная скорость — 50 км/ч. Мощность — смешные 17 л.c.

По задумке, Olinia Uno должна заменить мотоциклы и трёхколёсные такси (мотоТаси). Идеальный сценарий — перевозки на последней миле: короткие поездки с частыми остановками, посадка и высадка пассажиров.

У машины большая батарея на 14,7 кВт·ч (тип — LFP). Заряжается от обычной розетки на 220 В за 4 часа. Производитель обещает, что эксплуатация обойдётся в три цента за километр — сильно дешевле бензинового такси.

На презентацию автомобиль выкатывала лично президент Мексики Клаудия Шейнбаум. В машине даже можно перевозить колясочника без переделок — благодаря распашным дверям.

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