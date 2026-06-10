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Опубликовано 10 июня 2026, 05:59
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Электромобиль Olinia Uno: гений мексиканского прагматизма или издевательство над водителями?

В Мексике выпустили первый народный электромобиль Olinia Uno, который медленнее мопеда
В Мексике представили первый по-настоящему местный электромобиль. Он называется Olinia Uno, вмещает шесть человек и стоит всего около $ 8,6 тыс., сообщает Carscoops.
Olinia Uno
Olinia Uno
© Olinia
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Но есть нюансы. Запас хода — всего 100 км, а максимальная скорость — 50 км/ч. Мощность — смешные 17 л.c.

По задумке, Olinia Uno должна заменить мотоциклы и трёхколёсные такси (мотоТаси). Идеальный сценарий — перевозки на последней миле: короткие поездки с частыми остановками, посадка и высадка пассажиров.

У машины большая батарея на 14,7 кВт·ч (тип — LFP). Заряжается от обычной розетки на 220 В за 4 часа. Производитель обещает, что эксплуатация обойдётся в три цента за километр — сильно дешевле бензинового такси.

На презентацию автомобиль выкатывала лично президент Мексики Клаудия Шейнбаум. В машине даже можно перевозить колясочника без переделок — благодаря распашным дверям.

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Olinia Uno

© Olinia

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Электрокары
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