Кроссовер SsangYong впервые получил пять звезд в краш-тестах

Все принявшие участие в краш-тесте автомобили заработали максимальный пятизвёздочный рейтинг. Даже SsangYong Korando, который стал первой моделью марки с такими высокими оценками. При этом кроссовер отметился плохой защитой таза заднего пассажира, что связано с риском проскальзывания под поясной ремень безопасности, и травмоопасными передними стойками кузова.