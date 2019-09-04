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15:51

Кроссовер SsangYong впервые получил пять звезд в краш-тестах

Ассоциации Euro NCAP разбила семь новых автомобилей

Ассоциация Euro NCAP провела новую серию краш-тестов, в которой приняли участие семь моделей. В целях оценки уровня безопасности разбили Audi A1, BMW Z4, Ford Focus, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQC, Skoda Kamiq и SsangYong Korando. При этом корейский кроссовер впервые получил пять звезд.

Все принявшие участие в краш-тесте автомобили заработали максимальный пятизвёздочный рейтинг. Даже SsangYong Korando, который стал первой моделью марки с такими высокими оценками. При этом кроссовер отметился плохой защитой таза заднего пассажира, что связано с риском проскальзывания под поясной ремень безопасности, и травмоопасными передними стойками кузова.

Видео: Euro NCAP

Ford Focus четвертого поколения тестировали повторно: в первый раз хэтчбек показал недостаточную защиту водителя и переднего пассажира при ударе сзади, поэтому компании пришлось изменить форму подголовников. После доработок оценка за безопасность увеличилась с 85 до 96 процентов.

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Audi A1

Тесты остальных участников не принесли неожиданностей — все автомобили получили за безопасность пять звёзд. Mercedes-Benz CLA в трех дисциплинах из четырех заработал более 90 процентов.

В начале июля электрический седан Tesla Model 3 установил абсолютный рекорд тестов Euro NCAP, набрав 94 процента по показателю работы активных систем безопасности. Ранее лучший результат принадлежал Citroen C5 Aircross — 82 процента.