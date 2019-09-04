Кроссовер SsangYong впервые получил пять звезд в краш-тестах

Все принявшие участие в краш-тесте автомобили заработали максимальный пятизвёздочный рейтинг. Даже SsangYong Korando, который стал первой моделью марки с такими высокими оценками. При этом кроссовер отметился плохой защитой таза заднего пассажира, что связано с риском проскальзывания под поясной ремень безопасности, и травмоопасными передними стойками кузова.
Видео: Euro NCAP
Ford Focus четвертого поколения тестировали повторно: в первый раз хэтчбек показал недостаточную защиту водителя и переднего пассажира при ударе сзади, поэтому компании пришлось изменить форму подголовников. После доработок оценка за безопасность увеличилась с 85 до 96 процентов.
Тесты остальных участников не принесли неожиданностей — все автомобили получили за безопасность пять звёзд. Mercedes-Benz CLA в трех дисциплинах из четырех заработал более 90 процентов.
В начале июля электрический седан Tesla Model 3 установил абсолютный рекорд тестов Euro NCAP, набрав 94 процента по показателю работы активных систем безопасности. Ранее лучший результат принадлежал Citroen C5 Aircross — 82 процента.