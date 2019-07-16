Винтажный «Кэдди» забыли на парковке на 25 лет

Cadillac, о котором идет речь, еще в середине 90-х годов прошлого века оставили на парковочном месте на Бруклин-стрит. Судя по фотографиям, опубликованным журналистами, машина доверху забита разным хламом: старыми пожелтевшими газетами, пустыми бутылками из-под воды и строительным мусором.
New York Daily News
Домохозяйки, проживающие неподалеку, обрадовались, что полиция наконец решилась переместить автомобиль на спецстоянку. По их мнению, Нью-Йоркское полицейское управление действовало из соображений безопасности.
Другие, напротив, решили, что район лишился в каком-то роде достопримечательности. В частности, один из местных жителей заявил, что тех, кому не нравился Caddy, нельзя назвать «истинными бруклинцами», так как этот автомобиль – часть истории.
В январе прошлого года в Эдинбурге обнаружили склад с автомобилями на заброшенном на 15 лет роботизированном паркинге. Среди находок оказались Austin Maestro и Fiat Uni. А зимой 2019 года на старой ферме в штате Айова был найден седан Jaguar MK2, который простоял в забвении около 36 лет.