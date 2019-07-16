Винтажный «Кэдди» забыли на парковке на 25 лет

Домохозяйки, проживающие неподалеку, обрадовались, что полиция наконец решилась переместить автомобиль на спецстоянку. По их мнению, Нью-Йоркское полицейское управление действовало из соображений безопасности.

Другие, напротив, решили, что район лишился в каком-то роде достопримечательности. В частности, один из местных жителей заявил, что тех, кому не нравился Caddy, нельзя назвать «истинными бруклинцами», так как этот автомобиль – часть истории.