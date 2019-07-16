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18:45

Винтажный «Кэдди» забыли на парковке на 25 лет

Более двух десятилетий ретро-кар простоял в Нью-Йорке

© New York Daily News
Полиция Нью-Йорка эвакуировала старый бесхозный седан Cadillac, который бросили на одной из улиц Бруклина еще в 1994 году. Мнения местных жителей относительно этой ситуации разделились.
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Cadillac, о котором идет речь, еще в середине 90-х годов прошлого века оставили на парковочном месте на Бруклин-стрит. Судя по фотографиям, опубликованным журналистами, машина доверху забита разным хламом: старыми пожелтевшими газетами, пустыми бутылками из-под воды и строительным мусором.

New York Daily News

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Домохозяйки, проживающие неподалеку, обрадовались, что полиция наконец решилась переместить автомобиль на спецстоянку. По их мнению, Нью-Йоркское полицейское управление действовало из соображений безопасности.

Другие, напротив, решили, что район лишился в каком-то роде достопримечательности. В частности, один из местных жителей заявил, что тех, кому не нравился Caddy, нельзя назвать «истинными бруклинцами», так как этот автомобиль – часть истории.

В январе прошлого года в Эдинбурге обнаружили склад с автомобилями на заброшенном на 15 лет роботизированном паркинге. Среди находок оказались Austin Maestro и Fiat Uni. А зимой 2019 года на старой ферме в штате Айова был найден седан Jaguar MK2, который простоял в забвении около 36 лет.

Источник: New York Daily News
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