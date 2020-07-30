Видео: как заводится Mercedes-Benz W124, который бросили на 16 лет

В 2019 году блогеры нашли иракский танк Type 69-II, который не использовали со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Они демонтировали 38,8-литровый двигатель V12, отмыли его, удалили ржавчину и заменили пришедшие в негодность детали на современные. После всех манипуляций мотор удалось запустить впервые за 28 лет.

Похожую процедуру в том же году провернули с кольцевым грузовиком КрАЗ 5450 и его 1000-сильным танковым двигателем.