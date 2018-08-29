Вот таким будет интерьер первого электрокроссовера Mercedes-Benz

Первый электрический вседорожник немецкой компании дебютирует в Стокгольме 4 сентября. Подробной информации о модели пока нет. Вероятно, ее технические характеристики будут такими же, как у концептуальной версии Generation EQ, показанной два года назад.
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Прототип комплектовался 408-сильной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и набора литий-ионных батарей емкостью 70 киловатт-часов. Без подзарядки такой автомобиль может проехать около 500 километров.
В ходе разработки электрокара «Мерседес» тестировал более сотни прототипов в различных условиях – от +50 до -35 градусов Цельсия. Тестовые экземпляры модели проехали по четырех континентам в общей сложности миллион километров.
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