Вот таким будет интерьер первого электрокроссовера Mercedes-Benz

Прототип комплектовался 408-сильной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и набора литий-ионных батарей емкостью 70 киловатт-часов. Без подзарядки такой автомобиль может проехать около 500 километров.

В ходе разработки электрокара «Мерседес» тестировал более сотни прототипов в различных условиях – от +50 до -35 градусов Цельсия. Тестовые экземпляры модели проехали по четырех континентам в общей сложности миллион километров.