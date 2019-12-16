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Cadillac назвал дату и место дебюта нового Escalade

Роскошный внедорожник рассекретят 4 февраля в Лос-Анджелесе

© Autoweek
Сергей Ильин
Компания Cadillac объявила, что Escalade следующего поколения покажут в начале февраля 2020 года за четыре дня до старта Чикагского автосалона. Уже известно, что внедорожник разделит платформу T1XX с Chevrolet Silverado, но получит многорычажную заднюю подвеску с возможностью установки пневмобаллонов.

Внешность нового Escalade не является секретом: фотошпионам удалось запечатлеть переднюю часть внедорожника на заводе. Флагман Cadillac лишится вертикальных передних фар и фирменного угловатого дизайна, но сохранит массивную радиаторную решётку c хромированной окантовкой. По габаритам Escalade и Escalade ESV будут сравнимы с новыми Chevrolet Tahoe и Suburban.

Autoweek

Интерьер нового внедорожника выдержан в духе концепта Escala 2016 года. Судя по фотографиям очевидцев, Escalade обзаведётся нефиксируемым джойстиком трансмиссии, расположенным на центральном тоннеле, получит объединённую в единый мультимедийный комплекс виртуальную приборную панель и информационно-развлекательную систему.

Гамма двигателей до сих пор не ясна: линейка может состоять из атмосферного V8 6.2, турбомотора V6 3.0, дизеля Duramax 3.0, который дебютировал на Tahoe, а также полностью электрических силовых установок. Совершенно точно внедорожник не получит 4,2-литровый 550-сильный V8 Blackwing.

Cadillac Escalade текущего поколения продаётся в России в версии с 6,2-литровым 426-сильным (крутящий момент 610 Нм) V8 и восьмиступенчатым «автоматом». Начальная цена модели — 4,65 миллиона рублей. Вероятно, что внедорожник нового поколения тоже придёт в Россию в течение 2020 года.

После премьеры Escalade единственной нераскрытой моделью семейства будет GMC Yukon — третий полноразмерный внедорожник на платформе T1XX. Пока внешность Yukon удаётся сохранить в тайне.