Cadillac назвал дату и место дебюта нового Escalade

Интерьер нового внедорожника выдержан в духе концепта Escala 2016 года. Судя по фотографиям очевидцев, Escalade обзаведётся нефиксируемым джойстиком трансмиссии, расположенным на центральном тоннеле, получит объединённую в единый мультимедийный комплекс виртуальную приборную панель и информационно-развлекательную систему.

Гамма двигателей до сих пор не ясна: линейка может состоять из атмосферного V8 6.2, турбомотора V6 3.0, дизеля Duramax 3.0, который дебютировал на Tahoe, а также полностью электрических силовых установок. Совершенно точно внедорожник не получит 4,2-литровый 550-сильный V8 Blackwing.