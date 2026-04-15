«Это разрушит нашу страну»: глава Ford потребовал запретить китайские автомобили в США

По словам Фарли, китайские автопроизводители, такие как BYD и Xiaomi, пользуются огромной государственной поддержкой, что позволяет им устанавливать цены, с которыми американские компании конкурировать не смогут. «Это нечестная борьба», — подчеркнул глава Ford.

Особую тревогу у Фарли вызывает то, что китайские автомобили уже близко к границам США. В Мексике, где разрешена их продажа, BYD строит заводы. Канада тоже открыла рынок, а Stellantis рассматривает возможность сборки китайских электромобилей Leapmotor на бывшем заводе Jeep. Пока китайские машины не попадают в США из-за 100-процентных пошлин, но, по мнению Фарли, ситуация может измениться в любой момент.

Кроме экономической угрозы, глава Ford указал на риски, связанные со сбором данных. Современные автомобили оснащены множеством камер и датчиков — до 10 камер на одну машину. Куда уходят эти данные, и кто к ним имеет доступ, вызывает серьезные вопросы у американских законодателей.

«Я очень надеюсь, что мы не позволим им пересечь границу», — резюмировал Фарли.

