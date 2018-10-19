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11:23

Следующий электричеcкий Audi будет быстрее Tesla Model S

Четырехдверку e-tron GT построят на платформе Porsche Taycan

Электрический четырёхдверный гранд-турер Audi e-tron GT, дебют которого запланирован на 2020 год, будет более быстрым и мощным, чем топовая Tesla Model S. Кроме того, модель «получит частичку ДНК Porsche».

По данным издания Autocar, презентация Audi e-tron GT, но пока в виде концепта, должна состояться в ноябре на лос-анджелесском автосалоне. Электрокар построят на платформе Premium Platform Electric (PPE), которая также лежит в основе Porsche Taycan. «Тележка» представляет собой микс из высокопрочной стали, алюминия и полимерных композитов с интегрированным в силовую структуру батарейным модулем и низким центром тяжести.

Несмотря на возросшую мощность, пробег e-tron GT на одной зарядке будет идентичен показателю кроссовера e-tron — 400 километров по циклу WLTP. Четырехдверка первой получит поддержку 350-киловаттных зарядок и сможет наполнять батарею до 80 процентов за 12 минут.

Первый электрокар Audi — кроссовер e-tron — дебютировал в сентябре. Вседорожник оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. В режиме overboost, позволяющем на восемь секунд повысить мощность, отдача составляет 408 сил и 660 Нм момента. Заявленное время разгона до 60 миль в час (96 километров в час) — 5,5 секунды.

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