Honda вернет в Европу кроссовер HR-V

Honda вернет в Европу кроссовер HR-VПремьера европейской версии компактного вседорожника состоится в Париже
Оригинальный вседорожник Honda HR-V выпускался с 1999 по 2006 год. Модель предлагалась 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами мощностью 105 и 125 лошадиных сил.
Honda HR-V разделит платформу с компактвэном Fit (в Европе — Jazz) нового поколения. Новинка получит многофункциональный салон со складывающимися вровень с полом задними сиденьями. Предполагается, что кроссовер будет просторнее и вместительнее своих основных конкурентов — Nissan Juke, Opel Mokka и Peugeot 2008.
Информация о силовых установках пока держится в секрете. Предполагается, что в моторную гамму кроссовера войдет дизель объемом 1,6 литра семейства Earth Dreams. Honda Vezel предлагается в Японии с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 132 лошадиные силы. Этот же двигатель входит в состав гибридной силовой установки. Цены на кроссовер начинаются от 1,9 миллиона иен (около 18 тысяч долларов).
Европейские продажи Honda HR-V стартуют в начале 2015 года. Ранее сообщалось, что вседорожник поступит и на российский рынок, однако сроки пока не называются.