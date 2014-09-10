Honda вернет в Европу кроссовер HR-V

Информация о силовых установках пока держится в секрете. Предполагается, что в моторную гамму кроссовера войдет дизель объемом 1,6 литра семейства Earth Dreams. Honda Vezel предлагается в Японии с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 132 лошадиные силы. Этот же двигатель входит в состав гибридной силовой установки. Цены на кроссовер начинаются от 1,9 миллиона иен (около 18 тысяч долларов).

Европейские продажи Honda HR-V стартуют в начале 2015 года. Ранее сообщалось, что вседорожник поступит и на российский рынок, однако сроки пока не называются.