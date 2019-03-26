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15:22

Tesla Model 3 против Mercedes-AMG E63 S и Jeep Grand Cherokee SRT8: кто кого?

Машины сравнили в скорости на отрезке в четверть мили

На YouTube-канале Nextmove опубликовано видео с заездом по взлетно-посадочной полосе электрокара Tesla Model 3 Performance, седана Mercedes-AMG E 63 S и внедорожника Jeep Grand Cherokee SRT8. Быстрее всех отрезок в четверть мили (402 метра) преодолел автомобиль с ДВС.
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Под капотом Jeep Grand Cherokee SRT8 установлен 6,4-литровый атмосферный V8, выдающий 482 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» внедорожник разгоняется за 4,9 секунды. Mercedes-AMG E 63 S укомплектован четырехлитровой «битурбовосьмеркой» (612 сил и 850 Нм) и способен разменять первую «сотню» уже через 3,4 секунды.

Видео: nextmove

Электрический седан Tesla Model 3 в исполнении Performance может разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды. Максимальная скорость машины составляет 249 километров в час.

Ранее в гонке по прямой сравнили все «Теслы» — от Model 3 до Model X, — а также Tesla Model X P100D и Lamborghini Urus. Кроме этого, издание Top Gear организовало заезд между седанами BMW M5 и Mercedes-AMG E63 S, а также гибридным универсалом Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

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