Tesla Model 3 против Mercedes-AMG E63 S и Jeep Grand Cherokee SRT8: кто кого?

Под капотом Jeep Grand Cherokee SRT8 установлен 6,4-литровый атмосферный V8, выдающий 482 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» внедорожник разгоняется за 4,9 секунды. Mercedes-AMG E 63 S укомплектован четырехлитровой «битурбовосьмеркой» (612 сил и 850 Нм) и способен разменять первую «сотню» уже через 3,4 секунды.
Видео: nextmove
Электрический седан Tesla Model 3 в исполнении Performance может разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды. Максимальная скорость машины составляет 249 километров в час.
Ранее в гонке по прямой сравнили все «Теслы» — от Model 3 до Model X, — а также Tesla Model X P100D и Lamborghini Urus. Кроме этого, издание Top Gear организовало заезд между седанами BMW M5 и Mercedes-AMG E63 S, а также гибридным универсалом Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.