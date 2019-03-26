Tesla Model 3 против Mercedes-AMG E63 S и Jeep Grand Cherokee SRT8: кто кого?

Электрический седан Tesla Model 3 в исполнении Performance может разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды. Максимальная скорость машины составляет 249 километров в час.

Ранее в гонке по прямой сравнили все «Теслы» — от Model 3 до Model X, — а также Tesla Model X P100D и Lamborghini Urus. Кроме этого, издание Top Gear организовало заезд между седанами BMW M5 и Mercedes-AMG E63 S, а также гибридным универсалом Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.