12:25

Теперь и на суше: фура с надписью Evergreen перегородила дорогу в Китае

Грузовик остановился под углом 45 градусов, как и судно, заблокировавшее Суэцкий канал

© Weibo
Мария Евдокимова
В китайской социальной сети Weibo появились снимки с огромной фурой, перегородившей скоростную автомагистраль в минувшие выходные. По странному совпадению она транспортировала контейнер компании Evergreen, судно которой заблокировало Суэцкий канал 23 марта.

ДТП произошло утром 27 марта на скоростной автомагистрали недалеко от Нанкина на востоке Китая, сообщает China Times. На фотографиях с дорожной камеры, которые быстро стали вирусными, видна фура, вставшая поперек дороги под углом 45 градусов, и огромная пробка за ней. Однако, в отличие от канала, перед которым выстроилась очередь из сотен судов, дорога оказалась не полностью перекрыта: небольшим автомобилям все же удавалось выбраться из затора.

Судя по кадрам, кабина тягача оказалась сильно повреждена. Что послужило причиной аварии и пострадал ли водитель грузовика, неизвестно.

Weibo

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Несмотря на крупную надпись Evergreen, тягач не принадлежит тайваньской компании, сообщают китайские СМИ. В ответ на информацию о странном ДТП ее представители отметили, что Evergreen Marine Corp. не занимается перевозками на суше и отвечает лишь за морскую логистику. По их словам, фура – собственность другой фирмы, которая использует контейнер Evergreen для транспортировки своего груза.

Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen застрял в Суэцком канале 23 марта, полностью заблокировав движение. Утром 29 марта стало известно, что судно удалось частично снять с мели при помощи буксиров, и теперь оно ждет прилива.

В начале марта появились фотографии фуры со слоганом «Ты сможешь это сделать», которая заехала под слишком низкий мост в британском графстве Оксфордшир и застряла под ним. Русскоязычные пользователи Сети сравнили ее с многочисленными жертвами петербургского «моста глупости», поймавшим в начале нынешнего года 200-ую «ГАЗель».

Источник: China Times