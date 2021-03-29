Теперь и на суше: фура с надписью Evergreen перегородила дорогу в Китае

ДТП произошло утром 27 марта на скоростной автомагистрали недалеко от Нанкина на востоке Китая, сообщает China Times. На фотографиях с дорожной камеры, которые быстро стали вирусными, видна фура, вставшая поперек дороги под углом 45 градусов, и огромная пробка за ней. Однако, в отличие от канала, перед которым выстроилась очередь из сотен судов, дорога оказалась не полностью перекрыта: небольшим автомобилям все же удавалось выбраться из затора.
Судя по кадрам, кабина тягача оказалась сильно повреждена. Что послужило причиной аварии и пострадал ли водитель грузовика, неизвестно.
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Несмотря на крупную надпись Evergreen, тягач не принадлежит тайваньской компании, сообщают китайские СМИ. В ответ на информацию о странном ДТП ее представители отметили, что Evergreen Marine Corp. не занимается перевозками на суше и отвечает лишь за морскую логистику. По их словам, фура – собственность другой фирмы, которая использует контейнер Evergreen для транспортировки своего груза.
Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen застрял в Суэцком канале 23 марта, полностью заблокировав движение. Утром 29 марта стало известно, что судно удалось частично снять с мели при помощи буксиров, и теперь оно ждет прилива.
В начале марта появились фотографии фуры со слоганом «Ты сможешь это сделать», которая заехала под слишком низкий мост в британском графстве Оксфордшир и застряла под ним. Русскоязычные пользователи Сети сравнили ее с многочисленными жертвами петербургского «моста глупости», поймавшим в начале нынешнего года 200-ую «ГАЗель».