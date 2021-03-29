Теперь и на суше: фура с надписью Evergreen перегородила дорогу в Китае

ДТП произошло утром 27 марта на скоростной автомагистрали недалеко от Нанкина на востоке Китая, сообщает China Times. На фотографиях с дорожной камеры, которые быстро стали вирусными, видна фура, вставшая поперек дороги под углом 45 градусов, и огромная пробка за ней. Однако, в отличие от канала, перед которым выстроилась очередь из сотен судов, дорога оказалась не полностью перекрыта: небольшим автомобилям все же удавалось выбраться из затора.

Судя по кадрам, кабина тягача оказалась сильно повреждена. Что послужило причиной аварии и пострадал ли водитель грузовика, неизвестно.