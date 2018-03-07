Компания Tata разработала прототипа роскошного седана

Пульс

Индийцы показали в Европе праворульный седан на электротяге

Aa9f59ac3ed9ac64c29458a298b613141c754b6b
7 марта 2018

Компания Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой. Концепт-кар называется EVision Sedan. Его показали на моторшоу в Женеве.

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Концепт-кар построили с применением модульной архитектуры Omega EV, но никаких технических данных о машине индийцы не привели. В компании отметили лишь, что управление распределением энергии у прототипа идет на основе данных о маршруте и дорожной ситуации, а батареи концепт-кара можно «заправить» с использованием станции быстрой зарядки.

Прототип получил регулируемые задние сиденья и два экрана на центральной консоли, которые открываются, если в них есть необходимость. Помимо этого, под центральной консолью находится свободное пространство, что, по мнению создателей EVision Sedan, добавляет «ощущение пространства и роскоши».

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

О планах по разработке серийной версии такого концепт-кара в Tata никакой информации не предоставили.

Ранее компания Tata представила концептуальный кроссовер H5X. Этот прототип построили на платформе LR-MS (D8), которая также лежит в основе вседорожников Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.

Все новинки Женевы –в инстаграме и нашем канале в Телеграме!

Новинки Женевского моторшоу

Самые важные премьеры главной весенней автовыставки – часть 1

Теги:
Женева-2018Tata
Новости по теме
8 февраля 2018
Tata сделала кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport
3 августа 2017
Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
17 марта 2017
Индийской «Тате» предложили заняться «Кортежем»
7 марта 2017
Создатель Lamborghini Diablo сделал для индийцев среднемоторный спорткар
8 февраля 2017
Создатель самого дешевого автомобиля в мире разработал спорткар