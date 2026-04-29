Европейцам вместо Mercedes предложат китайские Hongqi

В случае успеха переговоров сделка может ускорить экспансию Hongqi на рынок ЕС, а также сэкономит сотни миллионов долларов, которые потребовались бы на строительство нового завода.

Hongqi имеет статус придворного производителя машин для высшего руководства Компартии Китая, но вдобавок выпускает премиальные модели для широкого круга покупателей.

Ранее премиальный бренд Hongqi («Хончи») анонсировал российскую премьеру модели Guoya, которая является самым дорогим продуктом марки. Это 5,35-метровый автомобиль с четырёх- или пятиместным салоном, полным приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом.

