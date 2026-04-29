Опубликовано 29 апреля 2026, 11:291 мин.
Европейцам вместо Mercedes предложат китайские Hongqi
Stellantis готов предоставить завод в Европе для выпуска автомобилей Hongqi. Премиум-бренд Hongqi ведёт переговоры с концерном Stellantis об организации производства китайских автомобилей на одном из европейских заводов, сообщает агентство Reuters. По информации, полученной изданием, выпуск Hongqi может быть налажен на одном из недозагруженных испанских предприятий, где сейчас делают технику марок Fiat и Jeep.
© Hongqi
В случае успеха переговоров сделка может ускорить экспансию Hongqi на рынок ЕС, а также сэкономит сотни миллионов долларов, которые потребовались бы на строительство нового завода.
Hongqi имеет статус придворного производителя машин для высшего руководства Компартии Китая, но вдобавок выпускает премиальные модели для широкого круга покупателей.
Ранее премиальный бренд Hongqi («Хончи») анонсировал российскую премьеру модели Guoya, которая является самым дорогим продуктом марки. Это 5,35-метровый автомобиль с четырёх- или пятиместным салоном, полным приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом.
Источник:Reuters
Автор:Алексей Кованов
