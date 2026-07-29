Европейские компании начали массово закупать 940-сильные китайские грузовики

eTopas 600 должен бросить вызов признанным европейским конкурентам. Этот электрический грузовик развивает пиковую мощность 940 л.с., используя литий-железо-фосфатную батарею емкостью 621 кВт⋅ч. Ресурс аккумулятора превышает 1,2 млн км.

Система зарядки особенно оригинальна. С обеих сторон автомобиля установлены классические разъёмы CCS2 (технологией зарядки «двойным пистолетом»). В батарею подается мощность до 646,7 кВт, заряжая аккумулятор с 20 до 80% за 38 минут.

Хотя электрические грузовики стоят примерно в 2,5 раза дороже дизельных, они позволяют экономить около 30 центов на километр благодаря освобождению от платы за проезд по немецким автомагистралям. Дополнительные затраты окупаются примерно через 500 тыс. км.

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