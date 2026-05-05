Евросоюз оштрафует Volkswagen на 15 млрд евро за выбросы CO2
Как сообщает IT Home со ссылкой на заявление финансового директора Volkswagen Арно Антлица, в период с 2025 по 2027 год концерн рискует превысить установленные Евросоюзом нормы по выбросам CO2. Прямое следствие — штраф, который может достичь 15 млрд евро (почти 120 млрд рублей по текущему курсу).
Ежегодные потери от штрафных санкций составят ориентировочно 3−5 млрд евро. Парадокс ситуации в том, что альтернатива штрафам — форсированные продажи электромобилей — что тоже бьёт по кошельку. Прибыльность «электричек» пока существенно ниже, чем у традиционных машин с двигателем внутреннего сгорания.
«Нам приходится выбирать между двумя видами потерь, — цитирует издание слова Антлица. — Либо платить штраф за выбросы, либо мириться с меньшей маржинальностью электромобилей».
Положение пытаются спасти новые модели. В этом году на рынок выйдет электрокар ID. Polo, а в 2027-м — ещё более компактный и дешёвый электромобиль. Однако, по признанию самого концерна, даже с ними выполнить требования ЕС по всему парку машин не удастся.
К 2030 году производители обязаны сократить выбросы на 55% относительно уровня 2021 года, а к 2035-му — на 90%. Фактически это означает неизбежный отказ от новых машин с чисто бензиновым или дизельным двигателем уже через девять лет.
