В России резко подскочили продажи электромобилей. И Tesla тут ни при чем

Оказалось, что такой ощутимый рост продаж инициировала вовсе не Tesla. Наибольший спрос среди россиян вызвал электрический кроссовер Audi e-tron: в сентябре он разошелся тиражом в 27 экземпляров, а это значит, что на его долю пришлось около 30 процентов всего рынка.

Но «Тесла» все равно попала в тройку лидеров по популярности в России: их Model 3 вместе с Nissan Leaf разошлась тиражом по 20 экземпляров. Еще 10 россиян в сентябре отдали предпочтение кроссоверы Tesla Model X; его конкурент Jaguar I-Pace оказался всего на одну машину позади.

Наименее популярными стали седаны Tesla Model S — их купили всего три россиянина. Еще по одному экземпляру продали дилеры Hyundai и Renault, речь о моделях Ioniq и Twizzy. При этом традиционно лидерами по продажам являются Москва и область, а также Санкт-Петербург.