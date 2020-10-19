В России резко подскочили продажи электромобилей. И Tesla тут ни при чем

Оказалось, что такой ощутимый рост продаж инициировала вовсе не Tesla. Наибольший спрос среди россиян вызвал электрический кроссовер Audi e-tron: в сентябре он разошелся тиражом в 27 экземпляров, а это значит, что на его долю пришлось около 30 процентов всего рынка.
Но «Тесла» все равно попала в тройку лидеров по популярности в России: их Model 3 вместе с Nissan Leaf разошлась тиражом по 20 экземпляров. Еще 10 россиян в сентябре отдали предпочтение кроссоверы Tesla Model X; его конкурент Jaguar I-Pace оказался всего на одну машину позади.
Наименее популярными стали седаны Tesla Model S — их купили всего три россиянина. Еще по одному экземпляру продали дилеры Hyundai и Renault, речь о моделях Ioniq и Twizzy. При этом традиционно лидерами по продажам являются Москва и область, а также Санкт-Петербург.
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В целом за сентябрь россияне потратили на новые легковые автомобили 209,4 миллиарда рублей – на 30 миллиардов рублей больше, чем за тот же месяц 2019 года. Больше всего денег удалось выручить Hyundai на продажах кроссовера Creta — на нём остановили выбор 7457 россиян, заплативших в сумме девять миллиардов рублей.