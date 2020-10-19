Перечислены автомобили, на которые в России потратили больше всего денег

Больше всех на своих бестселлерах заработали иностранные марки – Hyundai и Toyota. Лидером стал кроссовер Hyundai Creta, на котором остановили выбор 7457 россиян, заплативших в сумме девять миллиардов рублей. Начальная стоимость южнокорейского кроссовера в России составляет 1 042 000 рублей.

На втором месте оказался ещё один кроссовер – Toyota RAV4 с 3617 проданными экземплярами стоимостью от 1 863 000 рублей каждый. На RAV4 россияне потратили 8,1 миллиарда рублей. Отечественная Lada Vesta замывает тройку лидеров c 9683 проданными моделями и выручкой в 7,2 миллиардов рублей при стартовой цене от 667 900 рублей.

Четвертая строчка рейтинга досталась KIA Rio, на продажах которого марка из Южной Кореи заработала ненамного меньше – 7,2 миллиарда рублей. Всего было реализовано 7411 автомобиля стоимостью от 809 900 рублей за модель прошлого поколения. На пятом месте – кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошёлся в количестве 3012 экземпляров и заработал немецкой марке 5,7 миллиарда рублей. Цена Tiguan второго поколения стартует в России с 1 779 000 рублей.

Далее в рейтинге расположились Toyota Camry с выручкой в 5,5 миллиарда рублей и 2761 проданными экземплярами, Hyundai Solaris (5 миллиардов и 5203 автомобиля), Volkswagen Polo (4,8 миллиарда и 5263 автомобиля), Hyundai Tucson (4,6 миллиарда и 2646 автомобилей) и Mitsubishi Outlander (3,8 миллиарда и 2048 автомобилей).