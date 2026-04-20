Exeed показал кроссовер EX7, который появится и в России

Прошла премьера нового кроссовера Exeed EX7 с 30-дюймовым экраном. Концерн Chery открывает следующую эпоху развития Exeed 3.0, а пионером этой эпохи заявлен большой кроссовер EX7. Часть экспертов заявляет, что перед нами — лишь модернизированная версия модели Exlantix ET. Но авторы проекта уверяют, что это совершенно новый автомобиль. В перспективе Exeed EX7 также должен выйти на рынок РФ.