Машины появятся в 2020 году

Пульс

Бывший топ-менеджер McLaren выпустит электрический пикап и внедорожник

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18 января 2018

Американский стартап Rivian, в совет директоров которого входят дизайнер первого Dodge Viper Том Гейл и бывший топ-менеджер McLaren Энтони Шерифф, планирует в 2020 году выпустить два электрокара. Это будет пятиместный пикап и семиместный внедорожник. Об автомобилях пока известно мало.

Путеводитель по стартапам, участвующим в электрической революции. [Часть первая](https://motor.ru/articles/electricstarts.htm).[Часть вторая](https://motor.ru/lab/electricstarts2.htm).

Путеводитель по стартапам, участвующим в электрической революции. Часть первая.Часть вторая.

На сайте производителя указано, что машины построят на собственной масштабируемой платформе. Их оснастят системой постоянного полного привода, активной подвеской, автопилотом, а также расширенными телекоммуникационными функциями.

С нуля до «сотни» они смогут разгоняться за четыре секунды, а запас хода при этом будет сопоставим с лучшими показателями в классе.

В январе 2017 года Rivian купил бывший завод Mitsubishi Motors в городе Нормал в штате Иллинойс. Компания планировала инвестировать в его модернизацию 175 миллионов долларов. Изначально там собирались разрабатывать заднеприводный спорткар с бензиновым двигателем. Позже компания переключилась на проектирование бюджетных электромобилей.

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Заглавная фотография - тизер с сайта rivian.com
Теги:
Электрокары
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