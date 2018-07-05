Ателье показало ролик «заряженного» Chevrolet Camaro

Пульс

Вы только послушайте: вот так звучит 1000-сильный «Экзорцист»

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5 июля 2018

Американское ателье Hennessey Performance опубликовало на своем YouTube-канале видео 1000-сильной модификации Chevrolet Camaro, которую в компании называют The Exorcist («экзорцист»). В ролике можно услышать звук двигателя этого автомобиля.

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Тюнер подготовил «Экзорциста» в противовес дрэговому Dodge Challenger Demon, который комплектуется 850-сильным (1044 Нм) восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра. У тюнингового «Камаро» двигатель такого же объема, оснащенный механическим нагнетателем. Также агрегат отличается от серийного другим блоком цилиндров, иным наддувом, доработанным распредвалом и впуском.

С места до 96 километров в час «Экзорцист» разгоняется за три секунды, а за 10 секунд преодолевает дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра). У «Демона» эти же упражнения занимают 2,3 и 9,65 секунды соответственно. Максимальная скорость купе от ателье Hennessey Performance составляет 349,2 километра в час.

Для того чтобы превратить обычный Chevrolet Camaro ZL1 в «Экзорциста» потребуется 55 тысяч долларов. Выпуск «Демона» завершен. Последний экземпляр продали вместе с «Вайпером» за миллион долларов.

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Теги:
ТюнингChevroletCamaroZL1Hennessey
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