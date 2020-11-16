Посмотрите на самый дорогой универсал Lada Vesta за 1 399 000 рублей

В основе доработанного универсала лежит обычная комплектация Lada Vesta SW Classic, оборудованная 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Стоимость универсала в стандартной модификации составляет 843 900 рублей.

Главное внешнее отличие тюнингованной «Весты» заключается окраске кузова «хамелеон». Кроме того, на автомобиль установили аэродинамический обвес от Lada Vesta Sport, модернизированную выхлопную систему, а также 18-дюймовые черные колесные диски.

Среди дополнительного оборудования, которое специалисты установили в модифицированный универсал, выделяется мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, а также комплект акустики Pioneer и дополнительная сигнализация. В интерьере автомобиля появились текстильные коврики сандалового цвета.