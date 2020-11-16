Посмотрите на самый дорогой универсал Lada Vesta за 1 399 000 рублей

В основе доработанного универсала лежит обычная комплектация Lada Vesta SW Classic, оборудованная 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Стоимость универсала в стандартной модификации составляет 843 900 рублей.
Главное внешнее отличие тюнингованной «Весты» заключается окраске кузова «хамелеон». Кроме того, на автомобиль установили аэродинамический обвес от Lada Vesta Sport, модернизированную выхлопную систему, а также 18-дюймовые черные колесные диски.
Среди дополнительного оборудования, которое специалисты установили в модифицированный универсал, выделяется мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, а также комплект акустики Pioneer и дополнительная сигнализация. В интерьере автомобиля появились текстильные коврики сандалового цвета.
Блогер удивился качеству сборки новой Lada Vesta SW за миллион рублей
Общая стоимость доработок Lada Vesta составила 495 100 рублей. Таким образом, модифицированный универсал стоимостью 1 399 000 рублей стал самым дорогим экземпляром универсала в России.
На прошлой неделе «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж двухцветных Lada Vesta: такой пакет стал доступен для всех кузовов. Стоимость доплаты за черную глянцевую крышу и темные корпуса наружных зеркал составит 16 000 рублей.