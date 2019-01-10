Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет

Новый Ford Explorer использует «тележку» CD6 от Lincoln Aviator второго поколения с продольным расположением двигателя. Эта же архитектура должна лечь в основу следующего «Мустанга». Гамма двигателей внедорожника состоит из турбодвигателей EcoBoost объемом 2,3 (304 силы и 420 Нм) и 3,0 литра (370 сил и 515 Нм), совмещенных с 10-диапазонным «автоматом» SelectShift. На американском рынке Explorer предложат с задним или подключаемым полным приводом.
Расширить возможности трансмиссии призвана система выбора режимов движения Terrain Management System с семью профилями работы: обычным, для бездорожья, глубокого снега, песка (доступны только для полноприводных машин), скользкой дороги, спортивным, для буксировки прицепа и новым экорежимом. Выбор каждого из них сопровождается соответствующей трехмерной анимацией на 12,3-дюймовой виртуальной «приборке».
В оснащение нового Explorer вошли усиленные тормозные суппорты, колеса размерностью от 18 до 21 дюйма, адаптивный круиз контроль с функцией распознавания знаков ограничения скорости, система поставарийного торможения и при движении задним ходом, ассистент парковки и комплекс безопасности Co-Pilot360.
Его расширенная версия, Co-Pilot360 Assist+, помимо базовых систем, предполагает оснащение внедорожника круиз-контролем с возможностью полной остановки, ассистентом Evasive Steering Assist, помогающим при объезде препятствий, функцией удержания в полосе движения, навигационной системой с голосовой активацией.
Кроме того, в список доступного оборудования для нового Explorer входят точка доступа 4G LTE Wi-Fi с одновременным подключением до 10 устройств, мультимедийный центр с 10,1-дюймовым вертикальным дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, четыре USB-порта, три 12-вольтовых разъема питания, аудиосистема B&O с 14 динамиками и сабвуфером.
Собирать Ford Explorer второго поколения будут на заводе в Чикаго. У американских дилеров модель появится летом этого года. Когда машина доберется до России, пока не уточняется.