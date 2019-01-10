Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет

Кроме того, в список доступного оборудования для нового Explorer входят точка доступа 4G LTE Wi-Fi с одновременным подключением до 10 устройств, мультимедийный центр с 10,1-дюймовым вертикальным дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, четыре USB-порта, три 12-вольтовых разъема питания, аудиосистема B&O с 14 динамиками и сабвуфером.

Собирать Ford Explorer второго поколения будут на заводе в Чикаго. У американских дилеров модель появится летом этого года. Когда машина доберется до России, пока не уточняется.