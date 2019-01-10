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12:16

Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет

В Детройте дебютировал внедорожник шестого поколения

Компания Ford рассекретила внедорожник Explorer шестого поколения. Модель переехала на заднеприводную платформу, получила новый дизайн, расширенный список электронных систем помощи водителю и селектор режимов движения с настройками для движения по глубокому снегу и песку.

Новый Ford Explorer использует «тележку» CD6 от Lincoln Aviator второго поколения с продольным расположением двигателя. Эта же архитектура должна лечь в основу следующего «Мустанга». Гамма двигателей внедорожника состоит из турбодвигателей EcoBoost объемом 2,3 (304 силы и 420 Нм) и 3,0 литра (370 сил и 515 Нм), совмещенных с 10-диапазонным «автоматом» SelectShift. На американском рынке Explorer предложат с задним или подключаемым полным приводом.

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Габаритная длина новинки - 5050 миллиметров, ширина - 2004 миллиметра, высота - 1778 миллиметров. Колесная база увеличилась на 152 миллиметра - до 3025 миллиметров.

Расширить возможности трансмиссии призвана система выбора режимов движения Terrain Management System с семью профилями работы: обычным, для бездорожья, глубокого снега, песка (доступны только для полноприводных машин), скользкой дороги, спортивным, для буксировки прицепа и новым экорежимом. Выбор каждого из них сопровождается соответствующей трехмерной анимацией на 12,3-дюймовой виртуальной «приборке».

С переходом на новую платформу у внедорожника стало лучше с буксировкой. Теперь он может таскать прицепы массой до 2540 килограммов, что на 12 процентов больше, чем у машины прошлого поколения с мотором 3.5 EcoBoost.

В оснащение нового Explorer вошли усиленные тормозные суппорты, колеса размерностью от 18 до 21 дюйма, адаптивный круиз контроль с функцией распознавания знаков ограничения скорости, система поставарийного торможения и при движении задним ходом, ассистент парковки и комплекс безопасности Co-Pilot360.

В базовом варианте модель имеет три ряда кресел и семь посадочных мест

Его расширенная версия, Co-Pilot360 Assist+, помимо базовых систем, предполагает оснащение внедорожника круиз-контролем с возможностью полной остановки, ассистентом Evasive Steering Assist, помогающим при объезде препятствий, функцией удержания в полосе движения, навигационной системой с голосовой активацией.

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Кроме того, в список доступного оборудования для нового Explorer входят точка доступа 4G LTE Wi-Fi с одновременным подключением до 10 устройств, мультимедийный центр с 10,1-дюймовым вертикальным дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, четыре USB-порта, три 12-вольтовых разъема питания, аудиосистема B&O с 14 динамиками и сабвуфером.

Собирать Ford Explorer второго поколения будут на заводе в Чикаго. У американских дилеров модель появится летом этого года. Когда машина доберется до России, пока не уточняется.

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