Сантино Ферруччи трижды нарушил правила за одну гонку

Пульс

Пилота Формулы-2 оштрафовали за использование телефона за рулем

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9 июля 2018

Пилот Формулы-2 Сантино Ферруччи трижды нарушил правила за одну гонку, в том числе использовал мобильной телефон за рулем. За это организаторы чемпионата на два этапа отстранили американца от гонок и оштрафовали за 60 тысяч евро.

[Курение, драки, кувалды и другие атрибуты Формулы-1 прошлого](https://motor.ru/selector/oldfashion.htm)

Курение, драки, кувалды и другие атрибуты Формулы-1 прошлого

После гонки Формулы-2 в Сильверстоуне 24-летний Ферруччи столкнулся с партнером по команде Trident Арджуном Маини. В команде выяснили, что на круге возвращения в боксы пилот намеренно врезался в правое заднее колесо машины Маини. Кроме того, американец не явился дать объяснения коллегии спортивных комиссаров. Из-за этого судьи приняли решение оштрафовать гонщика на 60 тысяч евро и отстранить его от гонок на два следующих этапа (в Будапеште и Спа).

На этом же заседании спортивные комиссары рассматривали другой инцидент между пилотами Trident. Ферручи в четвертом повороте трассы намеренно выдавил Маини за пределы асфальтового полотна, когда индийский пилот пытался его обогнать. В связи с неявкой спортсмена судьи приняли решение аннулировать его результат в гонке.

Кроме того, американец получил еще один штраф – за пользование телефоном в кокпите гоночного болида. Технический делегат гонки заметил, что когда Ферручи вел свою машину из паддока на пит-лейн, у него на руке не было несгораемой перчатки — американец держал в ней мобильный телефон. За это на него наложили штраф в размере шести тысяч евро.

Формула-2 — престижный гоночный класс, считающийся последней ступенью перед Формулой-1. Маини и Ферруччи оба входят в программу поддержки молодых пилотов американской команды Формулы-1 Haas F1 Team. Лучшим результатом Ферруччи было шестое место на этапе в Баку. С семью очками он занимает восемнадцатое место в чемпионате. Маини — пятнадцатый с 23 очками на счету.

Арджун Маини

Арджун Маини

Гонщики Формулы-2 выступают на одинаковых болидах Dallara c 620-сильными турбомоторами V6 3.4 фирмы Mecachrome. Все двенадцать этапов проводятся совместно с Гран-при Формулы-1. В рамках каждого уик-энда проходит по две гонки. Сейчас в чемпионате представлена российская команда Russian Time, за которую выступает 23-летний Артем Маркелов. На счету россиянина уже три победы. После семи этапов он занимает четвертое место в чемпионате.

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