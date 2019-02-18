Skoda улучшила полноприводную турбо-Фабию

Облик раллийного полноприводника привели в соответствие с внешностью серийной «Фабии», претерпевшей в прошлом году рестайлинг. Fabia R5 получила более узкие фары со светодиодными ходовыми огнями и измененный передний бампер с увеличенной решеткой радиатора.
Обновление не ограничивается внешними изменениями — проведен и небольшой технический апгрейд. Например, доработан турбодвигатель 1.6 c непосредственным впрыском: немного повышена его мощность, улучшена реакция на нажатие педали газа. Этот агрегат построен на базе серийного мотора 1.8 TFSI семейства EA888. Его мощность составляет около 300 лошадиных сил.
Среди других особенностей машины — полноприводная трансмиссия английской фирмы Xtrac без межосевого дифференциала и подвески McPherson, в которых использованы унифицированные рычаги спереди и сзади, а также мощные трубчатые подрамники.
Обновленная Fabia R5 получит омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) во втором квартале 2019 года, после чего на ней можно будет выступать в соревнованиях. Skoda Fabia R5 — один из самых коммерчески успешных автомобилей класса R5: c момента появления в 2015 году было построено 252 машины. Стоимость нового автомобиля составляет около 200 тысяч евро. Кстати, есть одна Fabia R5 и в России: на ней выступает хабаровчанин Сергей Попов в чемпионате страны по ралли.