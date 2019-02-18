Skoda улучшила полноприводную турбо-Фабию

Обновление не ограничивается внешними изменениями — проведен и небольшой технический апгрейд. Например, доработан турбодвигатель 1.6 c непосредственным впрыском: немного повышена его мощность, улучшена реакция на нажатие педали газа. Этот агрегат построен на базе серийного мотора 1.8 TFSI семейства EA888. Его мощность составляет около 300 лошадиных сил.

Среди других особенностей машины — полноприводная трансмиссия английской фирмы Xtrac без межосевого дифференциала и подвески McPherson, в которых использованы унифицированные рычаги спереди и сзади, а также мощные трубчатые подрамники.