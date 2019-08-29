Названы 10 любимых седанов москвичей

С января по июль 2019 года Polo в кузове седан приобрели 7533 человека, что на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте по востребованности – Hyundai Solaris, продажи которого составили четыре тысячи экземпляров. Спрос на «Солярисы» рухнул на 24 процента. Замыкает тройку бизнес-седан Toyota Camry с результатом 3529 проданных машин, что на 16 процентов больше, чем за семь месяцев 2018 года.
Далее следуют две модели Kia – Optima и Rio, которые за отчетный период были проданы в количестве 3008 и 2764 штук. Причем если первая улучшила свои позиции (продажи выросли на 39 процентов), то вторая, напротив, потеряла 35 процентов клиентов.
В конце рейтинга идут BMW 5-Series (1281 штук, рост на 4 процента), Mercedes-Benz E-Class (1236 штук, рост на 15 процентов), Renault Logan (1120 штук, падение на 16 процентов), BMW 3-Series (976 штук, рост на 10 процентов) и Hyundai Sonata (788 штук, рост на 50 процентов).
Ранее «Автостат» выяснил, какой автобренд можно назвать «мужским», а какой – «женским», а также установил средний возраст автомобилистов в зависимости от того, на чем они ездят.