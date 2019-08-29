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16:50

Названы 10 любимых седанов москвичей

Эксперты изучили спрос на четырехдверки на столичном рынке новых автомобилей

За семь месяцев текущего года в столице было продано 34,5 тысячи машин с кузовом седан, что составляет 28 процентов от общего количества реализованных легковых автомобилей, выяснило агентство «Автостат». Спрос на такие автомобили снижается – для сравнения, за аналогичный период 2018 года было продано на семь процентов больше седанов. При этом самая популярная четырехдверка в городе – Volkswagen Polo – набирает популярность.

С января по июль 2019 года Polo в кузове седан приобрели 7533 человека, что на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте по востребованности Hyundai Solaris, продажи которого составили четыре тысячи экземпляров. Спрос на «Солярисы» рухнул на 24 процента. Замыкает тройку бизнес-седан Toyota Camry с результатом 3529 проданных машин, что на 16 процентов больше, чем за семь месяцев 2018 года.

Далее следуют две модели Kia – Optima и Rio, которые за отчетный период были проданы в количестве 3008 и 2764 штук. Причем если первая улучшила свои позиции (продажи выросли на 39 процентов), то вторая, напротив, потеряла 35 процентов клиентов.

В конце рейтинга идут BMW 5-Series (1281 штук, рост на 4 процента), Mercedes-Benz E-Class (1236 штук, рост на 15 процентов), Renault Logan (1120 штук, падение на 16 процентов), BMW 3-Series (976 штук, рост на 10 процентов) и Hyundai Sonata (788 штук, рост на 50 процентов).

Ранее «Автостат» выяснил, какой автобренд можно назвать «мужским», а какой – «женским», а также установил средний возраст автомобилистов в зависимости от того, на чем они ездят.

Источник: Автостат