Названы 10 любимых седанов москвичей

С января по июль 2019 года Polo в кузове седан приобрели 7533 человека, что на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте по востребованности – Hyundai Solaris, продажи которого составили четыре тысячи экземпляров. Спрос на «Солярисы» рухнул на 24 процента. Замыкает тройку бизнес-седан Toyota Camry с результатом 3529 проданных машин, что на 16 процентов больше, чем за семь месяцев 2018 года.

Далее следуют две модели Kia – Optima и Rio, которые за отчетный период были проданы в количестве 3008 и 2764 штук. Причем если первая улучшила свои позиции (продажи выросли на 39 процентов), то вторая, напротив, потеряла 35 процентов клиентов.