Редчайший Toyota Origin: ретро-модель за 3,2 млн рублей продают в Техасе

Toyota Origin — это крайне редкий четырёхдверный автомобиль, который продаётся в Техасе. Внешне он словно сошёл с дорог 1950-х, однако под ретро-кузовом скрывается современная начинка, в том числе один из самых известных моторов Toyota.

Специализированный дилер Texas JDM продаёт Origin 2001 года за 41 495 долларов (примерно за 3,2 млн рублей). Сумма немалая для старого седана Toyota, но на то есть причина: за недолгий период с 2000 по 2001 год выпустили всего 1073 экземпляра, что делает Origin одним из самых редких серийных автомобилей марки.

Модель Origin посвятили юбилейному 100-миллионному автомобилю Toyota. Внешность седана отсылает к Toyopet Crown 1955 года, который был первым серийным легковым автомобилем Toyota и первым японским автомобилем, поступившим в официальную продажу в Соединённых Штатах.

Передняя часть выделяется круглыми фарами и высокой хромированной решёткой радиатора, а задняя — изогнутыми стойками и фонарями, напоминающими драгоценные камни. Панорамное заднее стекло выглядит как из 1950-х, а задние двери открываются против хода, как у оригинального Crown.

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