Будущее Fiat Panda оказалось под угрозой

По словам Мэнли, Fiat намерен усилить свои позиции в B-сегменте, в котором ранее присутствовал Punto. А это может означать, что компания намерена вывести на рынок преемника этой модели. Можно предположить, что новинка разделит платформу с Peugeot 208 и Vauxhall Corsa, к которой FCA получит доступ после слияния с PSA.
Между тем, от модели Fiat 500 автопроизводитель вряд ли откажется: ранее сообщалось, что в 2020 году на рынке должен появиться полностью электрический 500e. По мнению британских журналистов, компания не стала бы сворачивать этот проект непосредственно перед дебютом новинки.
Таким образом, остается лишь один претендент «на выбывание» – доступный Fiat Panda. По итогам прошлого года в Европе эта модель была продана в количестве 168 тысяч экземпляров и являлась одним из самых востребованных городских автомобилей у европейцев. За первую половину текущего года дилеры реализовали свыше 150 экземпляров Panda.
В России Fiat представлен моделью 500, коммерческими Doblo и Ducato, а также пикапом Fullback. По собственной информации «Мотора», за девять месяцев 2019 года в России было продано 864 автомобиля бренда, причем в сентябре не реализовали ни одного экземпляра Fiat 500.