Будущее Fiat Panda оказалось под угрозой

По словам Мэнли, Fiat намерен усилить свои позиции в B-сегменте, в котором ранее присутствовал Punto. А это может означать, что компания намерена вывести на рынок преемника этой модели. Можно предположить, что новинка разделит платформу с Peugeot 208 и Vauxhall Corsa, к которой FCA получит доступ после слияния с PSA.

Между тем, от модели Fiat 500 автопроизводитель вряд ли откажется: ранее сообщалось, что в 2020 году на рынке должен появиться полностью электрический 500e. По мнению британских журналистов, компания не стала бы сворачивать этот проект непосредственно перед дебютом новинки.