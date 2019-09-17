Ferrari будет выпускать меньше автомобилей, чем готовы купить клиенты

Директор по коммерции и маркетингу компании Ferrari раскрыл стратегию производства автомобилей с «гарцующим жеребцом» на капоте в беседе с журналистами The Drive в ходе премьеры Ferrari F8 Spider и Ferrari 812 GTS. Галлиер отметил, что бренд Ferrari должен быть синонимом исключительности и «иногда это означает, что клиенты должны ждать своего автомобиля и мечтать о нём».

В стратегии, озвученной Галлиером, нет ничего нового: рецепт сохранения уникальности основатель марки Энцо Феррари озвучил ещё в 1947 году, заявив, что «Ferrari всегда будет поставлять на одну машину меньше рыночного спроса».