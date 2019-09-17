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10:57

Ferrari будет выпускать меньше автомобилей, чем готовы купить клиенты

Итальянская компания балансирует между эксклюзивностью и маржинальностью

© Ferrari
Вице-президент Ferrari Энрико Галлиер заявил, что в Маранелло сократят жизненный цикл своих машин и расширят гамму моделей, однако тиражи каждого суперкара будут невелики. Таким образом в итальянской компании намерены сохранить остаточную стоимость своих автомобилей на вторичном рынке, повысить их ценность и эксклюзивность.

Директор по коммерции и маркетингу компании Ferrari раскрыл стратегию производства автомобилей с «гарцующим жеребцом» на капоте в беседе с журналистами The Drive в ходе премьеры Ferrari F8 Spider и Ferrari 812 GTS. Галлиер отметил, что бренд Ferrari должен быть синонимом исключительности и «иногда это означает, что клиенты должны ждать своего автомобиля и мечтать о нём».

В стратегии, озвученной Галлиером, нет ничего нового: рецепт сохранения уникальности основатель марки Энцо Феррари озвучил ещё в 1947 году, заявив, что «Ferrari всегда будет поставлять на одну машину меньше рыночного спроса».

В четвёртом квартале прошлого года Ferrari показала рекордную прибыль, причём спрос на автомобили итальянской компании превышает предложение. Лист ожидания увеличивается, и это касается не только гиперкаров по эксклюзивным заказам, но и обычных версий.

Итоговый тираж каждой конкретной модели держится в секрете. Известно, что на атмосферный флагман Ferrari, модель 812 Superfast, лист ожидания составляет по меньшей мере два года. Для некоторых стран спрос ограничен ещё и квотой: к примеру на Россию в 2017-2018 годах было выделено восемь Ferrari 812 Superfast.

Источник: The Drive