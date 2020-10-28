Посмотрите на аварию 800-сильного Ferrari от первого лица

На опубликованных кадрах можно заметить, как Ferrari 812 Superfast выезжает на Ламбетский мост в центре Лондона. После того, как водитель резко нажал на газ, суперкар неожиданно начало заносить в правую сторону. Мужчине удалось избежать столкновения с пешеходом и велосипедистом, однако он так и не смог выправить движение машины, в результате чего врезался в ограждение.

От удара в салоне суперкара сработали подушки безопасности, которые помогли водителю избежать серьезных травм. Что стало с кузовом Ferrari неизвестно, но судя по силе удара, который пришелся в левую часть автомобиля, дорогостоящего ремонта не избежать. Неизвестно для чего, но во время движения на голове водителя находилась экшн-камера, которая и позволила запечатлеть момент аварии.

Ferrari 812 Superfast дебютировал в 2017 году на Женевском автосалоне. Заднеприводный суперкар оборудован 6,5-литровым V12 мощностью 800 лошадиных сил (718 Нм), который работает в паре с «роботом» F1 с двумя сцеплениями. До «сотни» модель разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час. В настоящий момент стоимость 812 Superfast составляет 340 000 долларов (примерно 26 миллионов рублей по текущему курсу).