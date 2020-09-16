Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее

Буква М, появившаяся в названии двухдверки, означает Modificata, или «изменённая»: так в компании характеризуют модели, пережившие эволюционные изменения, которые позволили значительно улучшить их характеристики.

Главное техническое обновление кроется в 3,9-литровом турбомоторе V8, мощность которого была повышена на 20 лошадиных сил по сравнению с предшественником и теперь составляет 620 сил. Выхлопную систему оснастили фильтром твёрдых частиц, приведя автомобиль в соответствие с экологическим стандартом Euro-6.