Ferrari не пожалела маскировки для таинственного гибрида

Ferrari приступила к испытаниям нового гибрида. Фотографии новинки опубликовали в Facebook. Причем на прототип не пожалели ни камуфляжной плёнки, ни маскировки, в результате чего его внешность вызвала недоумение. По всей видимости, это тестовый мул в кузове 488 GTB с передней оптикой от SF90. На наличие гибридной установки указывает треугольная наклейка по центру капота.