Ferrari прекратила производство своей самой практичной модели

Жизненный цикл Ferrari GTC4Lusso и GTC4Lusso T подошел к концу, хотя совсем недавно утверждалось обратное. По словам представителя марки, которые приводит Motor1, в этом нет ничего необычного: шутинг-брейки сняты с производства в соответствии с пятилетней модельной стратегией, принятой в 2017 году. Эстафету самых практичных Ferrari перехватит кроссовер — или FUV (Ferrari Utility Vehicle), как его называет производитель, — Purosangue. Хотя напрямую об этом не говорится.

Модель GTC4Lusso пришла на смену FF в 2016 году. Она сохранила форм-фактор предшественника, полноприводную трансмиссию 4RM, которую объединили с полноуправляемым шасси, и двигатель V12 6.3. Агрегат развивал 690 лошадиных сил и 697 Нм крутящего момента, позволяя трехдверке разгоняться до «сотни» за 3,4 секунды. В 2017-м появился заднеприводный GTC4Lusso T, и ему достался наддувный V8 3.9 с отдачей 610 сил и 670 Нм. И в том, и в другом случае пару двигателю составлял семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.