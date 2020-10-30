Первый кроссовер Ferrari попался фотошпионам

Судя по фото, тестовый мул решили замаскировать под внедорожник Maserati Levante. Однако под плотным камуфляжем не удалось скрыть детали, которые указывают на то, что на снимках именно Purosangue. По сравнению с Levante модель заметно занижена, а капот удлинён за счёт отсека для двигателя, который расположат спереди в пределах колёсной базы для улучшения развесовки по осям.

Известно, что кроссовер получит электрифицированную силовую установку. Ещё в 2018 году Ferrari поделилась схематичным изображением основных элементов, на котором гибридная система расположена сзади, рядом с коробкой передач – предположительно, «роботом» с двумя сцеплениями от SF90 Stradale.