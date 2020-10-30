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Первый кроссовер Ferrari попался фотошпионам

Соперника Lamborghini Urus впервые заметили на тестах

Прототип Ferrari Purosangue © Autocar
Мария Евдокимова
Компания Ferrari продолжает разработку кроссовера под названием Purosangue («Чистокровный»). Прототип модели, которую анонсировали ещё в 2018 году, впервые удалось сфотографировать во время дорожных испытаний. Однако дебюта модели ждать ещё долго – он запланирован на 2022 год.

Судя по фото, тестовый мул решили замаскировать под внедорожник Maserati Levante. Однако под плотным камуфляжем не удалось скрыть детали, которые указывают на то, что на снимках именно Purosangue. По сравнению с Levante модель заметно занижена, а капот удлинён за счёт отсека для двигателя, который расположат спереди в пределах колёсной базы для улучшения развесовки по осям.

Известно, что кроссовер получит электрифицированную силовую установку. Ещё в 2018 году Ferrari поделилась схематичным изображением основных элементов, на котором гибридная система расположена сзади, рядом с коробкой передач – предположительно, «роботом» с двумя сцеплениями от SF90 Stradale.

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Прототип Ferrari Purosangue

Фото: Autocar

Cвежие фотографии подтверждают, что в основу Purosangue ляжет платформа Front- and Mid-Engine Architecture, допускающая использование двигателей V6, V8 и V12 – в том числе с электрическими «довесками». Судя по массивному отсеку, прототип Purosangue оснастили 12-цилиндровым мотором: на него указывают также выхлопные трубы, напоминающие патрубки GTC4Lusso и 812 Superfast с V12. Такой мотор может достаться топовой версии кроссовера, а в «базе» Ferrari предложит более скромный V6.

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Ferrari Purosangue, как и новые модели семейства GT, получит особую архитектуру салона с новыми рулём, приборкой и мультимедийной системой. В список оснащения Ferrari Purosangue войдут система полного привода, новая подвеска с функцией регулировки клиренса, а также экран для пассажиров на заднем ряду.

В октябре Ferrari привезла в Россию три суперкара – Roma, F8 Tributo и F8 Spider, которые задержались на пути в страну из-за пандемии коронавируса. F8 Tributo получил рублёвый ценник от 17,5 миллиона рублей, Spider – от в 19,4 миллиона рублей. Стоимость Roma, пока ориентировочная и составляет минимум 16 миллионов рублей.

Источник: Autocar