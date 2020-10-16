Стали известны рублёвые цены Ferrari Roma и F8

Ferrari F8 Tributo, который стал преемником 488 GTB, был представлен ещё в феврале 2019 года. Суперкар оснащается V8 объёмом 3,9 литра с двумя турбонагнетателями, развивающим 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Разгон с места до первой «сотни» занимает у модели 2,9 секунды, а до 200 километров в час – 7,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 340 километров в час.

В сентябре того же года появилась открытая версия суперкара – родстер Ferrari F8 Spider с тем же мотором и двухсекционной жесткой крышей, которую можно поднять за 14 секунд. Spider обладает аналогичными характеристиками, но до второй «сотни» разгоняется на 0,4 секунды медленнее, чем купе.