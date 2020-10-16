Стали известны рублёвые цены Ferrari Roma и F8

Ferrari F8 Tributo, который стал преемником 488 GTB, был представлен ещё в феврале 2019 года. Суперкар оснащается V8 объёмом 3,9 литра с двумя турбонагнетателями, развивающим 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Разгон с места до первой «сотни» занимает у модели 2,9 секунды, а до 200 километров в час – 7,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 340 километров в час.
В сентябре того же года появилась открытая версия суперкара – родстер Ferrari F8 Spider с тем же мотором и двухсекционной жесткой крышей, которую можно поднять за 14 секунд. Spider обладает аналогичными характеристиками, но до второй «сотни» разгоняется на 0,4 секунды медленнее, чем купе.
Ferrari
Следом Ferrari представила спорткар Roma, который делит платформу с Portofino. На модели с минималистичным дизайном в стиле ретро 3,9-литровый V8 выдаёт 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента и работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями от SF90 Stradale. Скорости в 100 километров в час купе достигает за 3,4 секунды, а 200 километров в час – за 9,3 секунды. Максимальная скорость превышает 320 километров в час.
Ferrari
По данным официальных дилеров Ferrari, первые экземпляры новых суперкаров появятся в России не ранее следующего года. Последним до отечественного рынка доберётся купе Roma — весной 2021 года.
В сентябре Ferrari представила кабриолет Portofino M – обновлённую версию Portofino с посвежевшим дизайном, новой трансмиссией и форсированным до 620 лошадиных сил мотором.