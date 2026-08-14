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Опубликовано 14 августа 2026, 15:14
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Ferrari замаскировала под Kia суперкар SF90

Подразделение Ferrari Special Projects представило уникальный суперкар CZ26, построенный в единственном экземпляре для заказчика из Америки. Новинка стала 26-м проектом в рамках этой программы. Суперкар построен на базе гибридного SF90 Stradale, но кузов он получил полностью оригинальный.
Ferrari CZ26
Ferrari CZ26
© Ferrari
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«В результате получилось что-то, что немного напоминает Polestar 6. Но что действительно поражает, так это то, насколько эта машина могла бы сойти за фантастический суперкар серии электромобилей Kia», — отмечает издание Carscoops.

Дизайн CZ26 кардинально отличается от донорского SF90. Нос стал выше и более угловатым, а вместо светодиодных фар, напоминающих McLaren, появились ультратонкие световые элементы, интегрированные в решетку радиатора на всю ширину. Сзади установили узкие фонари, заменившие массивные квадратные блоки гибрида. Исчез V-образный бампер, теперь нижняя часть и диффузор проходят горизонтально по всей корме.

Ferrari CZ26

© Ferrari

Техническая начинка осталась без изменений. В движение суперкар приводит 4,0-литровый битурбомотор V8 в сочетании с тремя электромоторами. Суммарная мощность гибридной установки составляет 986 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,5 с, максимальная скорость составляет 328 км/ч. В салоне изменения минимальны — использована лишь новая ткань и глянцевый карбон.

Несмотря на сохранение технической базы, инженеры Ferrari переработали систему охлаждения, аэродинамику днища, заднее антикрыло и диффузор, чтобы адаптировать аэродинамику под новую форму кузова. Стоимость проекта не разглашается.

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Источник:Carscoops
Автор:Михаил Лобачёв
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