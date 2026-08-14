Ferrari замаскировала под Kia суперкар SF90
«В результате получилось что-то, что немного напоминает Polestar 6. Но что действительно поражает, так это то, насколько эта машина могла бы сойти за фантастический суперкар серии электромобилей Kia», — отмечает издание Carscoops.
Дизайн CZ26 кардинально отличается от донорского SF90. Нос стал выше и более угловатым, а вместо светодиодных фар, напоминающих McLaren, появились ультратонкие световые элементы, интегрированные в решетку радиатора на всю ширину. Сзади установили узкие фонари, заменившие массивные квадратные блоки гибрида. Исчез V-образный бампер, теперь нижняя часть и диффузор проходят горизонтально по всей корме.
Техническая начинка осталась без изменений. В движение суперкар приводит 4,0-литровый битурбомотор V8 в сочетании с тремя электромоторами. Суммарная мощность гибридной установки составляет 986 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,5 с, максимальная скорость составляет 328 км/ч. В салоне изменения минимальны — использована лишь новая ткань и глянцевый карбон.
Несмотря на сохранение технической базы, инженеры Ferrari переработали систему охлаждения, аэродинамику днища, заднее антикрыло и диффузор, чтобы адаптировать аэродинамику под новую форму кузова. Стоимость проекта не разглашается.
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