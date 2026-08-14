«В результате получилось что-то, что немного напоминает Polestar 6. Но что действительно поражает, так это то, насколько эта машина могла бы сойти за фантастический суперкар серии электромобилей Kia», — отмечает издание Carscoops.

Дизайн CZ26 кардинально отличается от донорского SF90. Нос стал выше и более угловатым, а вместо светодиодных фар, напоминающих McLaren, появились ультратонкие световые элементы, интегрированные в решетку радиатора на всю ширину. Сзади установили узкие фонари, заменившие массивные квадратные блоки гибрида. Исчез V-образный бампер, теперь нижняя часть и диффузор проходят горизонтально по всей корме.