Ferrari намекнула на «заряженный» вариант суперкара 488 GTB

Компания Ferrari опубликовала тизер «заряженной» модификации суперкара 488 GTB, которая должна стать самой мощной машиной итальянской марки с восьмицилиндровым двигателем. Ролик опубликован на странице производителя в социальной сети Facebook.

Суперкар, который, как предполагается, получит в названии приставку GTO, показали в конце января на закрытом мероприятии для клиентов. Тогда же первую фотографию автомобиля, на которой полностью раскрыта его внешность, слили в интернет.

Новинка будет оснащаться модернизированной 3,9-литровой «восьмеркой» от гоночного купе Ferrari 488 Challenge. Мощность агрегата составит около 700 лошадиных сил.

В отличие от стандартного 488-го основная часть кузовных панелей «заряженной» версии сделана из карбона – углепластика в этом автомобиле будет больше, чем у любого другого дорожного Ferrari. Также для машины сделают облегченный интерьер, алюминиевые панели пола, активный задний спойлер и перенастроят рулевое управление.

Премьера новинки состоится на моторшоу в Женеве.

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