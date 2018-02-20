Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB назовут Pista

«Заряженная» версия суперкара Ferrari 488 GTB получит в названии приставку Pista (в переводе с итальянского – «трек»). Об этом свидетельствуют первые официальные изображения еще не представленного автомобиля, которые были опубликованы изданием Autocar.

В середине февраля итальянская марка распространила первый видеотизер этого автомобиля, а за месяц до этого в Сети появился снимок суперкара, сделанный закрытом мероприятии для клиентов компании Ferrari, где была первые показана машина.

Ранее в Ferrari заявляли, что новинка станет самой мощной машиной бренда, оснащенной восьмицилиндровым двигателем. Суперкар получит двигатель объемом 3,9 литра, выдающий около 700 лошадиных сил.

Помимо этого, у хардкорной модификации Ferrari 488 GTB большую часть кузовных панелей заменят на карбоновые, а элементы пола станут алюминиевыми. Для машины также сделают облегченный интерьер, активный задний спойлер и перенастроенное рулевое управление.

Публичный дебют суперкара состоится на моторшоу в Женеве.

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