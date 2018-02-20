Появились первые официальные снимки «заряженной» версии модели

Пульс

Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB назовут Pista

448d1aa8db1f13cf4ded012057faf8cfba8c8d0d
20 февраля 2018

«Заряженная» версия суперкара Ferrari 488 GTB получит в названии приставку Pista (в переводе с итальянского – «трек»). Об этом свидетельствуют первые официальные изображения еще не представленного автомобиля, которые были опубликованы изданием Autocar.

[Турбоапокалипсис сегодня: тест-драйв Ferrari 488 GTB](https://motor.ru/testdrives/ferrari488gtb.htm)

Турбоапокалипсис сегодня: тест-драйв Ferrari 488 GTB

В середине февраля итальянская марка распространила первый видеотизер этого автомобиля, а за месяц до этого в Сети появился снимок суперкара, сделанный закрытом мероприятии для клиентов компании Ferrari, где была первые показана машина.

Ранее в Ferrari заявляли, что новинка станет самой мощной машиной бренда, оснащенной восьмицилиндровым двигателем. Суперкар получит двигатель объемом 3,9 литра, выдающий около 700 лошадиных сил.

Помимо этого, у хардкорной модификации Ferrari 488 GTB большую часть кузовных панелей заменят на карбоновые, а элементы пола станут алюминиевыми. Для машины также сделают облегченный интерьер, активный задний спойлер и перенастроенное рулевое управление.

Публичный дебют суперкара состоится на моторшоу в Женеве.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Одиночество

Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре

Фото с сайта autocar.co.uk
Теги:
СуперкарыFerrari488 GTB
Новости по теме
13 февраля 2018
Ferrari намекнула на «заряженный» вариант суперкара 488 GTB
23 января 2018
Самая мощная Ferrari с «восьмеркой»: первая фотография
19 января 2018
Ferrari готовит самый мощный суперкар с мотором V8
19 января 2018
Ferrari готовит самый мощный суперкар с мотором V8
19 января 2018
Ferrari готовит самый мощный суперкар с мотором V8
19 января 2018
Ferrari готовит самый мощный суперкар с мотором V8
24 января 2017
Тюнеры сделали Ferrari 488 похожей на трековую LaFerrari